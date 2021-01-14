Özdağ’ın ihracı mahkemeden döndü

Parti yönetimine yönelik suçlayıcı açıklamaları nedeniyle geçtiğimiz kasımda İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ, konuyu yargıya taşımıştı. Özdağ’ın ihraç kararının iptali için açtığı dava dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan, Disiplin Kurulu’na sevk yetkisinin sadece genel başkan ve Genel İdare Kurulu’nda bulunmasına rağmen, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliği’nce Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ileri sürdü.

‘Usule aykırı’

İhraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu belirten Tarhan, şöyle konuştu:

“Bunlardan ilki Merkez Disiplin Kurulu’na sevk eden organın yetkisizliğidir. İkinci olarak davalı taraf, davacının Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini 19 Ekim 2020’de katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20 Ekim 2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse disiplin kurulunun gerekçeli kararında görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir.”

‘Tüzüğe uygun’

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Öztürk, “Genel Sekreterlik makamına gelen şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından, davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir” dedi. Öztürk, “Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir” görüşünü dile getirdi.

Avukat beyanlarının ardından hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ’ın parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin İYİ Parti Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti. Ayrıca mahkeme, karara ilişkin itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı.