Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı davalık oldu

Davanın ilk duruşması, 13 Ocak’ta görülecek. Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan’ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, “Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu’na hâkim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur” ifadeleri yer aldı. Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak’ta görülmesini kararlaştırdı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia eden Özdağ, 16 Kasım 2020’de partiden ihraç edilmişti.