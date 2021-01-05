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05.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı davalık oldu

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edilmesi kararına itiraz ederek, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracı davalık oldu

 

Davanın ilk duruşması, 13 Ocak’ta görülecek. Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan’ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, “Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu’na hâkim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur” ifadeleri yer aldı. Dava dilekçesini kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın 13 Ocak’ta görülmesini kararlaştırdı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia eden Özdağ, 16 Kasım 2020’de partiden ihraç edilmişti.

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