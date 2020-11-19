Özdağ’ın tanık beyanı Altaylı’nın dosyasında

Özdağ, CNN TÜRK’te katıldığı programda Enver Altaylı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Özdağ’ın tanık beyanı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alındı. Millitvetili Özdağ, 19 Eylül’de CNN Türk televizyonunda, “Tarafsız Bölge” isimli programda yapılan konuşmanın arkasında olduğunu, yayında konuşulan hususların Altaylı ile arasında geçen konuşma olduğunu dile getirdi. Altaylı ile 2017 Mayısı’nda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ndeki görüşmesine ilişkin bilgi veren Özdağ, şunları kaydetti:

“Çok uzun bir görüşme olmadı. Görüşmede ben ve Altaylı’dan başka kimse yoktu. Daha önce de söylediğim gibi görüşmede Altaylı, bana, ‘Partiyi kurmayın, çünkü partinizi kapatacaklar, sokağa dökülün’ şeklinde bir talepte bulunmuştu. Ben de kendisine, ‘Partiyi kuracağız, başarılı da olacağız’ dedim. O anda benim çıkardığım sonuç, Altaylı’nın bana söylediği sözlerden şiddet eylemleri ile ilişkili bir hâl aklıma gelmedi. Görüşmenin sonuna doğru, FETÖ’cü subayların ordudan ihraç edilmesi konusunda olumsuz görüş beyan ederek, ihraç edilenlerin FETÖ’cü olmadığını beyan edince kendisine, ‘Ağabey sen ordudan ayrılalı çok oldu, gerçek durumu bilmiyorsun, ben listeler üzerinde Balyoz Kumpası mağduru askerlerle birlikte çalıştım. Tasfiye edilenlerin tamamı FETÖ mensubu subaylardı’ deyince benim açımdan görüşmenin bittiğini hissettirdim ve görüşme sona erdi.”