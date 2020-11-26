MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Özdemir’den İrini tepkisi: AB, korsanca davrandı
ABONE OL
26.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Özdemir’den İrini tepkisi: AB, korsanca davrandı

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Avrupa Birliği (AB) tarafından sürdürülen İrini Harekatı kapsamında Libya’ya insani yardım taşıyan Türk bayraklı gemiye yönelik müdahalenin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “AB, korsanca davranmıştır” dedi.

Özdemir’den İrini tepkisi: AB, korsanca davrandı

Özdemir, Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda şunları söyledi: “Yunan bir komutanın emrindeki Alman Deniz Gücüne mensup askerlerce tam bir korsanlık edasıyla müdahale edilen gemimiz ve personelinin maruz kaldığı muamele uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kadar Avrupa Birliği’nin Libya konusundaki iki yüzlülüğünün de dışa vurumu olmuştur.”

NATO kapsamı dışında icra edilen bir harekâtta NATO üyesi olan Türkiye’nin bayrağın taşıyan bir geminin açıkça hedef alındığını belirten Özdemir, “Akdeniz’de insani yardım gemilerinin durduran Avrupa, sığınmacıları denizin orta yerinde ölüme iten paydaşlarının yanında sabıkasına yeni bir kara leke daha eklemiştir” dedi. 

Milliyet'te Gündem (26 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

ÖSYM SONUÇ EKRANI TIKLA: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak, ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Son dakika... Doktor hesabından sapık çıktı! Bende zeka geriliği var

Sıradaki Haber