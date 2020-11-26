Özdemir’den İrini tepkisi: AB, korsanca davrandı

Özdemir, Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda şunları söyledi: “Yunan bir komutanın emrindeki Alman Deniz Gücüne mensup askerlerce tam bir korsanlık edasıyla müdahale edilen gemimiz ve personelinin maruz kaldığı muamele uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kadar Avrupa Birliği’nin Libya konusundaki iki yüzlülüğünün de dışa vurumu olmuştur.”



NATO kapsamı dışında icra edilen bir harekâtta NATO üyesi olan Türkiye’nin bayrağın taşıyan bir geminin açıkça hedef alındığını belirten Özdemir, “Akdeniz’de insani yardım gemilerinin durduran Avrupa, sığınmacıları denizin orta yerinde ölüme iten paydaşlarının yanında sabıkasına yeni bir kara leke daha eklemiştir” dedi.