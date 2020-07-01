Özkan: Belki 130 kişi yürüdü

“Bazı baro başkanları yürüyüş düzenledi. 130 bin avukatın bulunduğu Türkiye’de acaba kaç kişi yürümüştür? Belki 130 kişi” diyen Özkan, “Biz baroları dinledik. Onların önerileriyle bu paketin zenginleşmesi de söz konusu oldu. Şimdi milletten aldığımız yetkiyle bu noktada kararı vereceğiz” ifadesini kullandı. Özkan soru üzerine, çoklu baronun avukatların CMK atamalarında bir farklılığa neden olmayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan’ın basın toplantısında bir gazeteci şemsiyesi ile güneşten korundu. Konuşmayı laptopuna aktarırken maskesini çıkarmadı, mesafesini korudu ve dezenfektanını da ihmal etmedi. -MUSTAFA İSTEMİ Milliyet