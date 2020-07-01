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01.07.2020 - 07:00 |

Özkan: Belki 130 kişi yürüdü

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında muhalefetin itirazlarıyla ilgili soruya, “Türkiye artık bunları aştı. Hâkimler karar verirken dosyaya bakıyor. Onların tavrı ne yaşam tarzına ne inanç tercihine ne de üye oldukları baroya göre değişmemelidir. Bunları geçmişte önümüze tez olarak sunanlar yaptığımız reformlar karşısında haklı olmadıklarını görmüştür” yanıtını verdi.

Özkan: Belki 130 kişi yürüdü

 

“Bazı baro başkanları yürüyüş düzenledi. 130 bin avukatın bulunduğu Türkiye’de acaba kaç kişi yürümüştür? Belki 130 kişi” diyen Özkan, “Biz baroları dinledik. Onların önerileriyle bu paketin zenginleşmesi de söz konusu oldu. Şimdi milletten aldığımız yetkiyle bu noktada kararı vereceğiz” ifadesini kullandı. Özkan soru üzerine, çoklu baronun avukatların CMK atamalarında bir farklılığa neden olmayacağını söyledi.

Özkan: Belki 130 kişi yürüdü

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan’ın basın toplantısında bir gazeteci şemsiyesi ile güneşten korundu. Konuşmayı laptopuna aktarırken maskesini çıkarmadı, mesafesini korudu ve dezenfektanını da ihmal etmedi.  -MUSTAFA İSTEMİ Milliyet

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