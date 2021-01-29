Özlük hakları teklifi komisyondan geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, düzenlemeyle personelin motivasyonunun arttırılacağını söyledi.

Teklifle emeklilik yaş haddi 55 olacak uzman erbaşların, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabileceğine işaret eden Kaya, “Uzman erbaşlarımızın sivil memur olarak çalışmalarını kaldırıyoruz. Artık uzman çavuşluktan emekli olacaklar” dedi. Düzenlemeyle, Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği’nin kurulması, derneğe üyelik ve mevcut derneklerin yeni derneğe nasıl aktarılacağı gibi konuların belirleneceğini dile getiren Kaya ayrıca teklifle,

Genelkurmay Başkanlığının, Milli Savunma Bakanı’na bağlanması nedeniyle uyum düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi.

Uzman erbaşa silah

Kaya, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na eklenen yeni maddeyle genelkurmay başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini söyledi. Düzenlemeyle, uzman erbaşlardan ilk 5 aylık intibak dönemini tamamlayanlara yerli üretim olmak şartıyla bir adet tabanca verileceğini bildiren Kaya, “Görevde olan yani 88 bin 975 civarı uzman erbaşımıza da yerli üretim olmak şartı bir adet tabanca veriyoruz” dedi.

Binbaşıya makam tazminatı istedi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TSK personeline ilişkin kanun teklifinde, bekledikleri bazı konuların yer almadığını belirterek, “Özellikle binbaşıların makam tazminatı. Ciddi bir anomali var. Şu anda 5 bin 680 emekli binbaşımız var. Bunların yaklaşık 2 bin 300’ü sağ. Kıdemli binbaşı eşleri 3 bin 200 lira, binbaşı eşleri 2 bin 750 lira alıyorlar. Dikkat ederseniz, uzman çavuşların emeklisi, binbaşı emeklisinden fazla maaş alıyor. Bu, acil çözülmesi gereken bir sorun” değerlendirmelerini yaptı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da, Çelebi gibi binbaşılara yönelik düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydetti.