Öztrak atlattı Böcek iyileşiyor

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi negatife dönen ancak tedavi sürecinde akciğerlerinde meydana gelen hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, durumundaki düzelmenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada Böcek’in klinik seyrinde düzelme devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamıştır” denildi.