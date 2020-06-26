Karar TV Youtube kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, özetle şunları söyledi:



ORTA SINIF: 2002’de Erdoğan ve arkadaşları iş başına geçtiğinde 6 dolar milyarderimiz vardı. Bu, bazı kaynaklara göre 30-32 dolar milyarderine çıkmış. Orta sınıf sıkışmış durumda. Maaşlar azalarak, alım gücü azalarak fakirlerin arasına kayan bir durum var. AK Parti yoksulluğu yönetti, yoksulluğu ortadan kaldırmayı yönetmedi.



SİSTEM SUÇLANDI: Sayın Erdoğan kendisini cumhurbaşkanı gibi hissedebilse belki başka bir gözlükle bakabilecek ama şu anda bütün doğruları o biliyor; belediye perspektifinden baktığı için. Sayın Erdoğan’ın temel sorunu şu; hep başkaları suçludur. Bir sistemi suçladı. Bu sistem parlamenter sistem. Partili cumhurbaşkanlığına geçişten sonraki fasılda çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Parlamenter sistem döneminde problemli durumlarla ilgili il başkanı, o şehrin milletvekili, belediye başkanı suçlanırdı, sonra bakan suçlanırdı. Şimdi o bariyer indi ve bütün her şey Sayın Erdoğan’ın iki dudağının arasında; anlıyor vatandaş bunu... Sayın Erdoğan hep AK Parti’den 10 puan yüksek olurdu, şimdi birleşti, e bir de aşağıya iniyor.



ALTI AYDA: Önce parlamenter demokrasiye döneceğiz. Biz buna çalıştık, 6 ay gibi bir sürede dönülebiliyor. Ondan sonra kurumların ve kuralların geçerli olduğu, parlamentonun güçlü olduğu kuvvetler ayrılığı esas. Bürokrasinin de siyasetçinin üzerinde bir demokrasi kılıcı olmadığı...Bunlar çok mümkün.