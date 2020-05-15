15.05.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
Parti bayramlaşmaları koronavirüse takıldı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede “kontrollü sosyal hayat” aşamasına geçen Türkiye’nin, önümüzdeki Ramazan Bayramı’nı nasıl geçireceği tartışılırken, siyasi partilerin geleneksel bayramlaşmaları da merak konusu oldu.
ÖNDER YILMAZ Ankara
Partilerden yansıyan ilk bilgiler, bayramlaşmaların da virüs engeline takıldığı yönünde. Yetkililer, partiler arasında bu konuda önümüzdeki günlerde bir temas olacağı ancak bayram için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde bayramlaşmanın geçekleşmeyeceği bilgisini verdi. Salgında ikinci bir dalgaya yol açılmaması, dikkatli olunması gereken dönemde olunduğunu kaydeden yetkililer, siyasi partilerin toplumun dikkatle izlediği kurumlar olduğunu vurguladı. Bu nedenle bayramlaşma konusunda örnek bir tutum alınması gerektiği kaydedildi. Öte yandan MHP’de Alparslan Türkeş döneminde başlayan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her dini bayramda devam ettirerek gelenekselleştirdiği partililerle bayramlaşma da bu yıl yapılmayacak.
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