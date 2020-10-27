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27.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Partiden ihraç girişimi yok’

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ’cü” iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesine yönelik girişime ilişkin, “Böyle bir girişim yok. Ne disiplin kurulunda ne de partimizde bugün itibarıyla ve yarın itibarıyla da böyle bir gündem yok” dedi.

‘Partiden ihraç girişimi yok’

 

MHP ve AK Parti’de blok değişiklik yapılabildiğini ancak ses çıkmadığını ileri süren Tatlıoğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in, blok liste yetkisi verilmesine rağmen, herkesin aday olabileceği bir süreç tercih ettiğini aktardı. Tatlıoğlu, “Problemler var diye demokratik siyasetin önünü kapatmayacağız. İstiyoruz ki siyasi partiler ve parlamento millete dayansın. Milletin meseleleriyle ilgileniyoruz” diye konuştu.

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