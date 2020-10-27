‘Partiden ihraç girişimi yok’

MHP ve AK Parti’de blok değişiklik yapılabildiğini ancak ses çıkmadığını ileri süren Tatlıoğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in, blok liste yetkisi verilmesine rağmen, herkesin aday olabileceği bir süreç tercih ettiğini aktardı. Tatlıoğlu, “Problemler var diye demokratik siyasetin önünü kapatmayacağız. İstiyoruz ki siyasi partiler ve parlamento millete dayansın. Milletin meseleleriyle ilgileniyoruz” diye konuştu.