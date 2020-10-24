‘Partiyi eleştirmesi yanlış’

Türkiye’de aylardır grip aşısının konuşulduğunu belirten Öztrak, şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınında, kronik hasta ve yaşlılar önemli bir risk grubu, grip aşısı olmaları önemli. Ama ithal edilen aşı sayısı sınırlı. Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreniyor. Bunu yaparken bir risk belirleme sistemi kullanılıyorlarmış. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaş bu puanı nasıl tutturacağını bilmiyor. Özetle bu aşı işi tam bir kaosa dönmüş durumda.” Öztrak, CHP’li Muharrem İnce’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kendisinin çıkarıldığını söyleyerek CHP’yi eleştirmesine de tepki gösterdi.

Öztrak, “Bu kesilmiş bir resim değil, o açıdan çekilmiş bir resim. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum” dedi.