Patiliköy’ü ziyaret etti

Akşener, ziyarette, Patiliköy kurucusu Koç’tan barınaktaki köpekler hakkında bilgi aldı, her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen Akşener, Koç ile eşine çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti.