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29.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Patiliköy’ü ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvansever Volkan Koç öncülüğünde kurulan Patiliköy’ü ziyaret etti.

Patiliköy’ü ziyaret etti

 Akşener, ziyarette, Patiliköy kurucusu Koç’tan barınaktaki köpekler hakkında bilgi aldı, her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen Akşener, Koç ile eşine çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti.

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