29.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Patiliköy’ü ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde hayvansever Volkan Koç öncülüğünde kurulan Patiliköy’ü ziyaret etti.
Akşener, ziyarette, Patiliköy kurucusu Koç’tan barınaktaki köpekler hakkında bilgi aldı, her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Barınaktaki hayvanlarla yakından ilgilenen Akşener, Koç ile eşine çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti.
İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.