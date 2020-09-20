‘PCR testi sonucu negatif çıkmıştır’

Yıldırım, eşiyle simit paylaşırken çekilmiş fotoğraflarını da eklediği paylaşımda şunları kaydetti:

“Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb’im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?”