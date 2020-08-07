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07.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Pençe-Kaplan’da 3 PKK’lı vuruldu

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan operasyonunda, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kaplan’da 3 PKK’lı vuruldu

Ayrıca bir PKK’lı terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin daha Şırnak-Cizre’deki hudut karakoluna teslim olduğu da bildirildi. 

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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