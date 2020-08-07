Pençe-Kaplan’da 3 PKK’lı vuruldu

Ayrıca bir PKK’lı terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin daha Şırnak-Cizre’deki hudut karakoluna teslim olduğu da bildirildi.