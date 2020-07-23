‘Pınar Gültekin’ paylaşımı: ‘Acısı bizleri kedere boğdu’

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz... Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.”



Ayasofya videosu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii için de twitter hesabından video paylaştı.



Erdoğan’ın, “Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin ta ezelden sen bizimsin, biz de senin” ifadelerini kullanarak paylaştığı videoda, söz ve müziği Yücel Arzen’in olan bir şarkı eşliğinde Ayasofya görüntüleri yer aldı. Şarkı Türkçe, Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça ve Bengalce seslendirildi.



