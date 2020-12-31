‘PKK’da korku dağları sardı’

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları’nın da katılımıyla önceki gün video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı açıklayan Akar, “Yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015’te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu” bilgisini verdi.



‘Büyük panik var’



Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini kaydederek, “Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde olduğunu, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK’nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini söyledi.



Sınır birliklerini denetlediler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Şanlıurfa’ya giderek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’nde sınır ötesindeki harekat bölgeleri ile hudut hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.