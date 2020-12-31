'Polemik yapmayın sanatınızı gösterin'

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri dün sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılara “Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacaktır” diye seslendi.Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

SANATÇILARIN ESERLERİ YAŞIYOR: Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımız, kültür ve fikir erbabımız için bir aradayız. Onlar ki sonsuzluğun güzelliklerini satırlara dizmek için, sözü kelam derecesinde, kelamı şiir katmanında, şiiri mecazın kanatlarında kalemleriyle satırlara geçirirler. Hükümdarların sanatçılara verdiği kaftanlar eskimiş, caizeler tarih olmuştur. Ama sanatçıların onlara verdikleri eserler hala yaşıyor.

ANADOLU SANAT KLASÖRÜ: Üzerinde yaşadığımız şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Bu dosya dosya istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir klasördür. Göbeklitepe’den, Eti, Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı’dan bugüne katman katman kültür, tabaka tabaka medeniyet ve yığın yığın sanat barındıran zamanın ruhu bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır. Bu coğrafyaya ait olduğu halde, dünya müzelerini dolduran, tarih ya da kimlik hırsızlık işareti olan eserlerimize bakın... Sanatçımız öncelikle kendi geçmişine, kültürüne ait olanı özümseyip benimsemelidir.

BEKLEDİĞİMİZ O SANATÇI: Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat tanımlarının başkalaştığı, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla kalmayacak, geleceğin sanat mefhumlarının payandalarını temellendirecektir. Beklediğimiz o sanatçı kimliğiyle birlikte deryasını bilecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır. Davasını sanatıyla ifade edecektir. Vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleriyle gösterecek, sanatını icra ederken dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır.

SİYASİ POLEMİKLERİ DEĞİL: Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacaktır. Başarılarıyla, dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ortaya koyduğu sanat üslubuyla, icat ettiği sanat formuyla adını sanat tarihine yazdıracaktır. Ürettiklerinden dolayı parmakla gösterilecek, üslubuyla herkesi peşinden sürükleyecektir. Gündemin peşinden savrulmak yerine, dünyaya gündem verecek, tarzıyla sanat modası oluşturacaktır. Ait olduğu milleti hor görüp, sürekli şikayet etmek yerine, kendi sanatını üretecektir. Muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir. Bu sanatçıyı benim kadar aziz milletimin de beklediğine inanıyorum... Gelin, kabalıklarımızı zerafete, gönüllerimizi barışa, huzura ve sevgiye yöneltin. Gelin Türkiye’nin gücüne birlikte güç katalım.



7 dalda ödülleri alan isimler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, “vefa” ödülünün de Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl “kültür tarihi” ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsmail Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Erdoğan layık bulundu. Erdoğan ödül alan isimlerle ilgili özetle şunları söyledi: “Çok sevdiğim saygı duyduğum Saadettin Ökten hocamı dervişçe murakabelere dalarken de, üniversite kürsüsünde en son teknolojileri anlatırken görmek şaşırtıcı değildir... Saadettin Ökten hocamız adına Celile Ökten Hanımefendi’ye bu yılki kültür tarihi ödülünü takdim edeceğiz. Özdemir Erdoğan, yarım asrı aşkın zamandır sanat icra eden bir müzisyenimizdir. İsmail Kara, İslami Bilimlerde tarih ve felsefi alanlarda özgün çalışmalarıyla adından söz ettiren hocamızdır. Derviş Zaim, yüzyıla aşkın bir maziye sahip Türk sinemasının milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafaza edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçımızdır. Dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği ve samimiyetini hissettiğimiz İbrahim Tenekeci kardeşimize edebiyat ödülümüzü takdim edeceğiz. Külliyeyi şerifin yeniden canlanması için gösterdiği gayretlere şahit olduğum Mehmet Çebi’ye ödülünü takdim edeceğiz. Merhum Necmeddin Okyay 20. asrın Hezarfen’lerindendir. Osmanlı zevk, estetik, inceliğini şahsında meczetmiş müstesna bir şahsiyet olan merhum kendisini hat sanatına adamıştır... Bu yılki vefa ödülümüzü merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mehdi Okyay’a takdim edeceğiz.

Bahçeli ile görüştü











Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin birlikte çektirdiği fotoğraf, ‘Erdoğan Dijital Medya’ Twitter hesabından paylaşıldı.