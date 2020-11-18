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18.11.2020 - 07:00 | | Gökhan Kam

Pompeo’dan ruhani tur

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Orta Doğu turu kapsamında dün İstanbul’da ruhani ziyaretlerde bulundu.

Pompeo’dan ruhani tur
Gökhan Kam

Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rüstempaşa Camii ziyaretlerinin ardından Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile görüştü. Pompeo’nun ilk durağı Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi oldu. Ziyareti öncesi patrikhane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup Pompeo’nun ziyaretini protesto etti. Pompeo’ya ziyareti sırasında eşi Susan Pompeo ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de eşlik etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Pompeo, patrikhane ziyaretinden sonra Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi’ni gezerek burada mum yaktı.

Camiyi gezdi

Pompeo’nun bir sonraki durağı ise Eminönü’ndeki Rüstem Paşa Camii oldu. Pompeo’ya eşlik eden Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Ziyaret yarım saat sürdü. Pompeo, Türkiye’yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Ziyaretlerinin ardından Çırağan Sarayı’nda bir süre dinlenen Pompeo, daha sonra Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya geldi. Programını tamamlayan Pompeo, ABD’ye ait özel jet ile saat 16.40’ta İstanbul Havalimanı’ndan Gürcistan’a hareket etti

‘Onur duydum’

Ziyaretinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Pompeo, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos ile tanışmaktan onur duyduğunu belirterek “Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’ni ziyaret etmekten onur duydum. Ekümenik Patriklik, Ortodoks dünyasının lideri olarak, tüm dünyada din özgürlüğünü savunma çalışmalarımızda kilit bir ortak konumundadır” ifadelerini kullandı. Fener Patrikhanesi’nin Fransa’daki temsilcisi Emanuel Adamakis de açıklamasında, Pompeo’nun Fener Patrikhanesi’ne yaptığı ziyareti “tarihi” olarak niteledi. Adamakis, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını  belirtti. Pompeo’nun “Ayasofya Camii’nin açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı mı?” sorusuna Adamakis, “Bu politik bir konu. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmadı. Biz de bugün bir değerlendirmede bulunmadık. Daha önce üzüntümüzü belirtmiştik.” dedi.

Pompeo’dan ruhani tur

 

 

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