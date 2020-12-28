‘Primler arttıkça aylık da artmalı’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT’liler için özel bir düzenleme yapılabileceğini belirterek, “Bütün mesele bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin kimler için kullanılacağıdır. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar EYT’lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara EYT Federasyonu temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda özetle şunları söyledi:

EYT FORMÜLÜ: Bu sorun nasıl çözülür, yine emeklilik yaşı 65 olur ama bu emeklilik sürecinde daha fazla prim ödeyenlerin daha düşük aylık aldığı bir sistemden süratle vazgeçilir. Arkadaşlar çalıştıkları kadar, ödedikleri prim kadar ona orantılı prim artarsa emekli aylığı da artar.

İkincisi; emeklilikle yaşa takılanların bir mali portresini çıkarmamız lazım. Bu hakkı kendilerine verdiğimiz zaman bütçedeki yükü ne olur, yük nasıl kalkar ona da bakmamız lazım. Yeni sigortalı olanları ayrı tutuyorum. Onlar zamanı gelince emekli olacaklardır. Sizler gibi olanlar için özel düzenleme yapılabilir.

BEN MALİYECİYİM: Ben maliyeciyim kaynağın nereden, nasıl bulunacağını üç aşağı beş yukarı biliriz biz. Bizim bütün hayatımız zaten bu işlerle geçti. Maliyet kaldırılabilecek türden. Burada rakamlar var. Arkadaşlar çalışmalar yapmışlar.

Beşli çeteye dolar bazında ödedikleri faizleri bile Türk Lirasına çevirseniz, sizden sonraki belki iki-üç kuşağın dahi masrafını karşılayabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla iktidar EYT’lilerden yana bir siyasi tercihte bulunmak istemiyor. Yani “Biz bir yasa çıkardık siz de buna uyacaksınız kardeşim” diyor.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI: Türkiye 9 sigorta dalını yasalaştırmayı 1974 yılında taahhüt ediyor. Emeklilik sigortası, yaşlılık sigortası, iş kazası sigortası gibi... Sekizi uygulanıyor. Dokuzuncu sigorta dalı uygulanmıyor. Nedir o? Dokuzuncu sigorta dalı da Aile Destekleri Sigortası. Niye uygulanmıyor? Yardımı kendi politik iktidarını sürdürmek için yapıyor, sosyal devlet adına yapmıyor.

İŞTE SİZE KAYNAK: Para yok diyorlar değil mi size. Var. Bir kararname çıkaracaklar oralardan gelen (vergi cennetlerinden) her parayı yüzde 30 oranında vergileyecekler. İşte size kaynak. Niye çıkarmıyorlar? Çünkü uyuşturucudan, kadın ticaretinden, fuhuştan, organ ticaretinden, insan ticaretinden gelen paraları sıfır vergi ile Türkiye’ye getir diyorlar.