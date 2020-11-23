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23.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Problemler derinleşiyor’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “memleket masası” önerilerinin yeniden tartışılmaya başlandığını belirterek, “O gün bir kaşık suda dünyanın fırtınası koparılmıştı. Dün bağıranlar, çağıranlar, bugün de memleket masasını kurulması lazım geldiğini söylüyor. Biz önceden görüyoruz, bu ağalar aradan süre geçiyor, o problem derinleşiyor, kangren oluyor ondan sonra akıl ediyorlar ‘hadi buyurun’ oluyor” dedi.

‘Problemler derinleşiyor’

Partiye üye katılımı töreninde konuşan Akşener, “Biz 40 kişiyiz bu siyasette herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerlerdeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanlar çok dikkatli olmaları gerekir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Ben bu ülkede en zor zamanlarda İçişleri Bakanlığı yaptım ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur nitekim hiç de çıkmamıştır” dedi.

‘Makas değiştirdi’

Partiye yeni katılanlara rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin sözlerini değerlendirirken ise “Bütün bunlar, Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor, bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım hem ‘eyy’ diyen arkadaşlar hem de iktidarın küçük ve diğer yani, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’in ne diyeceği konusu. Bizden evvel onları merak ediyorum” dedi.                      

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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