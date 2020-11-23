‘Problemler derinleşiyor’

Partiye üye katılımı töreninde konuşan Akşener, “Biz 40 kişiyiz bu siyasette herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerlerdeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanlar çok dikkatli olmaları gerekir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Ben bu ülkede en zor zamanlarda İçişleri Bakanlığı yaptım ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur nitekim hiç de çıkmamıştır” dedi.

‘Makas değiştirdi’

Partiye yeni katılanlara rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin sözlerini değerlendirirken ise “Bütün bunlar, Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor, bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım hem ‘eyy’ diyen arkadaşlar hem de iktidarın küçük ve diğer yani, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’in ne diyeceği konusu. Bizden evvel onları merak ediyorum” dedi.