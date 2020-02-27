Putin, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.





Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi” denildi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan’ı doğum günü dolayısıyla telefonla arayarak kutladı.



Twitter’da TT oldu



26 Şubat 1954’te doğan Erdoğan’ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı. Erdoğan’ın çalışma arkadaşları da sosyal medyada geçmiş dönem fotoğrafları ile paylaşımlarda bulundu.



Twitter’da “İyikiDoğdunRTE” ve “İyikiDoğdunMilletinAdamı” etiketiyle Erdoğan’ın doğum günü kutlandı.



Erdoğan’ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter’da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafına sıklıkla yer verildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “İlklerin mimarı, değerlerin savunucusu, gönül adamı, mazlumların umudu, milli birlik ve beraberliğin teminatı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın onurlu mücadelesine şahidiz. İyi ki sizinleyiz Sayın Cumhurbaşkanım” diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gece yarısı attığı Twitter mesajında Erdoğan’ın bir fotoğrafını paylaşarak, “Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin” sözlerine yer verdi.



Videolu sürpriz



Erdoğan’a, grup toplantısı öncesi videolu doğum günü sürprizi yapıldı. Hazırlanan 1 dakikalık video klibin gösterimi öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Simit satarak hayalini gerçekleştiren insan, daha sonra bu ülke ve millet için nice hayalleri gerçekleştirdi. Bugün 26 Şubat özel bir gün. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun. Sizlere ailenizle, teşkilatlarınızla, sizi seven milyonlarla birlikte nice uzun ve hayırlı bir ömür diliyoruz” dedi. Hazırlanan video ve Turan’ın konuşması sonrası duygulanan Erdoğan, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.