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08.03.2020 - 12:24 |

Putin'den Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik Moskova ziyaretinde ağır konulara girilmeden önce ‘kahvaltı sohbeti’ yapılmış. Rusya Devlet Başkanı Putin, yıllardan bu yana hiç değiştirmediği kahvaltı mönüsünü Erdoğan’a tavsiye etmiş. Putin’in vazgeçemediği kahvaltısı yabanmersini, yulaf ve sütten oluşuyormuş.

Putin'den Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi!

İdlib'de yaşanan krizin ardından en çok beklenen görüşme Erdoğan-Putin görüşmesiydi. İki lider geçtiğimiz perşembe günü Moskova'da bir araya geldi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.

İşte Babacan'ın yazısının ilgili kısmı:

Yurtdışına yapılan tüm ziyaretlerde, kritik konulara geçilmeden önce havanın yumuşatılması için sohbet açıldığını herkes bilir. Bu bazen takılan kravat, bazen verilen kilolar olabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik önemdeki Moskova ziyaretinde de Suriye ve İdlib’deki saldırı gibi zor konulara girilmeden önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah kahvaltısından konu açtığını öğrendik.

Putin, yıllardan beri uyguladığı ve hiç değiştirmediği kahvaltı mönüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiye etmiş. Putin yabanmersini, yulaf ve sütten oluşan kahvaltısından asla vazgeçmediğini, yabanmersininin son derece yararlı olduğunu uzun uzun anlatmış Erdoğan’a.

Yeni nesil kahvaltı olarak yabanmersini ve yulaf gittikçe fazla tüketilmeye başladı. Yabanmersininin kan şekerini düzenlediği, göz ve beyin sağlığı açısından faydalı olduğu, kalp hastalıklarından koruduğu ve doğal bir antidepresan olduğu anlatılıyor...

    Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
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