Putin'den Erdoğan'a kahvaltı tavsiyesi!

İdlib'de yaşanan krizin ardından en çok beklenen görüşme Erdoğan-Putin görüşmesiydi. İki lider geçtiğimiz perşembe günü Moskova'da bir araya geldi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.

İşte Babacan'ın yazısının ilgili kısmı:

Yurtdışına yapılan tüm ziyaretlerde, kritik konulara geçilmeden önce havanın yumuşatılması için sohbet açıldığını herkes bilir. Bu bazen takılan kravat, bazen verilen kilolar olabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik önemdeki Moskova ziyaretinde de Suriye ve İdlib’deki saldırı gibi zor konulara girilmeden önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah kahvaltısından konu açtığını öğrendik.

Putin, yıllardan beri uyguladığı ve hiç değiştirmediği kahvaltı mönüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiye etmiş. Putin yabanmersini, yulaf ve sütten oluşan kahvaltısından asla vazgeçmediğini, yabanmersininin son derece yararlı olduğunu uzun uzun anlatmış Erdoğan’a.

Yeni nesil kahvaltı olarak yabanmersini ve yulaf gittikçe fazla tüketilmeye başladı. Yabanmersininin kan şekerini düzenlediği, göz ve beyin sağlığı açısından faydalı olduğu, kalp hastalıklarından koruduğu ve doğal bir antidepresan olduğu anlatılıyor...