Rahşan Ecevit 1. yılında anılıyor

Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit’i ölümünün birinci yılında özlemle andıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle ölümünün birinci yılında yüz yüze bir anma yapamayacaklarını belirten Halıcı, Rahşan Ecevit’i sevenlerin çevrim içi bir araya gelerek onu en iyi şekilde yad edeceklerini söyledi.