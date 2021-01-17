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17.01.2021 - 07:00 | | ANKARA AA

Rahşan Ecevit 1. yılında anılıyor

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit’in eşi ve Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, vefatının birinci yılında anılıyor. Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerden biri olan Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020’de Ankara’da 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit 1. yılında anılıyor

Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit’i ölümünün birinci yılında özlemle andıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle ölümünün birinci yılında yüz yüze bir anma  yapamayacaklarını belirten Halıcı, Rahşan Ecevit’i sevenlerin çevrim içi bir araya gelerek onu en iyi şekilde yad edeceklerini söyledi.

 

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