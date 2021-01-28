Reform paketleriyle rota AB’ye dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eylem planı” olarak açıklayacağı çerçeve metnin temeline “daha güçlü insan hakları” vurgusunu koyacak olan AK Parti, reform paketiyle rotasını kuruluş yıllarında olduğu gibi yeniden Avrupa Birliği (AB) sürecine döndürecek. Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanında yapılacağını açıkladığı “reform” düzenlemeleri, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında tüm detaylarıyla ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül’ün de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, son şekli verilen reform eylem planı, Erdoğan’dan da onay aldı. Bu haftadan itibaren önce MHP ile ardından da Meclis’teki diğer siyasi partilerle müzakerelerin başlayacağı ve partilerin paket ile ilgili görüşlerinin alınacağı ifade edildi.

49 hedef 374 faaliyet

Erdoğan’ın açıklayacağı çerçeve metnin temeline “daha güçlü insan hakları” vurgusunu koyan AK Parti’nin, reform paketiyle rotasını kuruluş yıllarında olduğu gibi yeniden Avrupa Birliği (AB) sürecine döndürecek olması dikkati çekti. Çerçeve metin, AB ile vize serbestisi için yeni fasılların açılmasını sağlayacak ek düzenlemelerin yanı sıra hak ihlâllerinin önlenmesi, mağdur haklarının korunması ve demokratik katılım eksenine oturtulacak. 49 hedef, 374 faaliyetten oluşacak eylem planında 128 düzenleme, kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle; 60’ı yönetmelikle ve 186’sı idari işlemlerle hayata geçirilecek.

Gayrimüslimlere izin

Paketle, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruda hem AYM sürecinin işleyişini hızlandırmak hem de vatandaşın mağduriyetini önlemek için düzenleme yapılacak. AYM, Yargıtay ve ilk derece mahkemelerinin “yetki alanları” konusuna netlik kazandırılacak.

Reform paketiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na gönderilen talepler ile insan hakları konusunda Ombudsmanlık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi kurumlardan gelecek tavsiye kararlarının etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Gayrimüslim vatandaşların kendi dini bayramları kapsamında, “resmi izin” yapması mümkün hale getirilecek. Hayvan Hakları Kanunu ile Siyasi Partiler Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası’nın da, “reform” paketleri kapsamına alındığı öğrenildi.