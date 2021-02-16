Ret kararına itiraz etti

İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen 9 Şubat tarihli fezlekenin yeniden düzenlenmesine ilişkin ret kararının kaldırılması ve yeniden fezleke düzenlenmesi talep edildi. İtirazda dilekçesinde, Enis Berberoğlu’nun “lehine hükmedilen hak ihlali kararları sonrası aleyhe algı ve sonuç yaratacak fezleke düzenlenemeyeceği” belirtildi. İtirazda dilekçesinde, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müvekkilin aleyhine işlem doğuracak şekilde bir suç isnadını üç ayrı suç türü ve üç ayrı sevk maddesine bağlayarak fezleke düzenlemesi hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil edecektir” denildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezasının “Bir gün fazlasına dahi yeniden yargılama aşamasında hükmedilemeyecektir. Haliyle Fezleke’de TCK 329. maddesi dışında bir sevk maddesinin varlığı hukuken kabul edilemez” denildi.