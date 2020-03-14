Ruslarla ortak devriye yarın

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da Türk-Rus heyetleri arasında dört gündür devam eden görüşmelerin olumlu şekilde tamamlandığını açıkladı.

MSB’de dün son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla, temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin, 6 Mart saat 00.01’den itibaren durdurulduğunu hatırlattı. Aktop, “Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart’da Ankara’ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart’da başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün (dün) itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir” dedi.



Radikaller ne olacak?



Askeri kaynaklar Türk-Rus Ortak devriyesinin yarın yapılacağını kaydetti. Ateşkese genel olarak tarafların uyum gösterdiğini belirten kaynaklar, “Küçük gruplar tarafından bazı ateşkes ihlalleri oldu. Bu ihlaller ateşkesi bozacak seviyede değil, ihlallerin azalarak devam ettiğini söyleyebiliriz” bilgisini verdi.



5 Mart Mutabakatı’nın ardından İdlib’deki TSK gözlem noktalarına yönelik herhangi bir saldırı olmadığını belirten kaynaklar, “Gözlem noktalarına yönelik takviye ve ikmal sorunumuz yok. Gözlem noktlarımızın yerinin çekilmesi, ağır silahların çekilmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandılar.



“M4 ve çevresinde çekilmeyeceklerini açıklayan radikal unsurlara karşı bir şey yapılacak mı?” sorusuna ise kaynaklar, “Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, ateşkese uymayan taraflara gerekenin yapılacağını vurgulamıştı. Ateşkesin devamı için gereken neyse yapılacak” yanıtını verdi.



Metin imzalandı



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş’un cenaze törenine katıldıktan sonra Hatay Havalimanı’nda soruları yanıtlayan Akar da Rus heyetin, Türk askeri heyetiyle dört günden beri görüşmelerini sürdürdüğünü taleplerin ve beklentilerin mutabakata uygun olarak masaya konulduğunu belirtti. Akar, şöyle devam etti:



Karşı taraf da kendi fikirlerini, kendi taleplerini ortaya koydular ve bir yerde buluştuk. Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart’ta M4 kara yolunda ortak devriyeyle göreceğiz. Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Bizim bu konudaki taleplerimiz, isteklerimiz belli. Açık ve net. Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez gündeme getirildi, ortaya konuldu. Bizim burada isteğimiz, temel amacımız, bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. Ateşkes imzalandı fakat herkesin kafasında bir soru var. Bizim görüşümüz, ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa biz bunların hepsini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın aynı şekilde davranması beklediğimizi dile getirdik. Bu konuda yapıcı bir yaklaşım içinde olduklarını gördük.” Akar, İdlib’den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler olduğunu da kaydetti.



Sınırda inceleme



Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile geldiği Hatay’da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu’da da incelemelerde bulundu. Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı’nı inceledi.

87 terörist etkisiz



Terörle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaşalan Aktop şunları söyledi:



“Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son bir ay içerisinde; Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG’li terörist, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.”