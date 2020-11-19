Güven’in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Aydın, yeni görevine TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleriyle başladı. Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı. Güven’in yerine aynı kararname ile Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Aydın, Medipol Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyordu. Yeni bakan yardımcısı, göreve atandığı ilk gün mesaiye Sağlık Bakanlığı’nın TBMM’deki 2021 yılı bütçe görüşmeleriyle başladı.