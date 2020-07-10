Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayasofya paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Ayasofya, 1453 ruhuna yeniden kavuştu. O, fetihten önceki asırların başlatıp, fetihler çağının tamamladığı bir simgedir. İsmi, İlahi Bilgelik anlamına gelen Ayasofya’nın cami statüsüne yeniden kavuşmasıyla, o ilahi bilgelik devam ediyor." ifadelerini kullandı.