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10.07.2020 - 21:38 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayasofya paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayasofya paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Ayasofya, 1453 ruhuna yeniden kavuştu. O, fetihten önceki asırların başlatıp, fetihler çağının tamamladığı bir simgedir. İsmi, İlahi Bilgelik anlamına gelen Ayasofya’nın cami statüsüne yeniden kavuşmasıyla, o ilahi bilgelik devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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