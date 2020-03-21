‘Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmeli’

CHP Koronavirüs İzleme Komitesi ve CHP Ekonomi Masası’nın hazırladığı öneriler paketi önceki gün TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teslim edildi.



CHP’nin önerilerinden bazıları şöyle:



Sağlıkta şiddet yasası, sağlıkçılara psikolojik bir destek olarak çıkarılmalı.



Atanamayan sağlıkçılar atanmalı, yetkin sağlık personelinden emekli olanlar geri çağrılmalı.



Sağlık çalışanlarına en az 1 maaş ikramiye verilmeli.



Vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemelerin stok yönetimi kontrol altında tutulmalı.



Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği ile diyalog kanalları açık tutulmalı.



Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı.



Aile Sigortası yasalaştırılmalı.



İhtiyaç duyulan tüm tıbbi malzemelerde KDV sıfırlanmalı, bu ürünlerin fiyatları için üst sınır belirlenmeli.



Sahtecilikle mücadele için gerekli caydırıcı tedbirler bir an önce alınmalı.



Zora düşecek küçük esnaf ve KOBİ’lere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmelidir. Sicil affı çıkarılmalı



Faturalara indirim



Belediyelerin ve dağıtım şirketlerinin su, elektrik ve gaz faturalarının ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle kesme işlemleri derhal durdurulmalı, ödeme yapılmadığı için kesilen su, elektrik ve gaz yeniden bağlanmalı.



Konutlarda kullanılan su, elektrik ve doğalgaz bedellerinde, yüzde 30 indirime gidilmeli.



Salgın süresince icra işlemleri durdurulmalı, konkordato ve iflas ertelemeleri sağlanmalı.



Çiftçilerin borçları ertelenmeli.