‘Sağlık sigortamız başarılı bir model’

Koronavirüs salgını sonrası yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi dün düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının birçok ülkenin sağlık sisteminde krize neden olduğunu belirterek, “Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortası sistemini Türkiye’de kurmanın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. Amerika bile çözemedi işi. Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik” dedi. Açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra hastaneye adı verilen Prof. Dr. Feriha Öz’ün kızı Fulya Öz, gelini Büge Öz ve oğlu Ferhan Öz de katıldı.



Mesafeli sohbet



Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. Tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyeler aralıklarla dizilirken, açılış kurdelesi kesim töreni de sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından, maske takarak sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.



Rönesans yüklendi



Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:



“Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy’de inşa

edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener’in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde de yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Hastanenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ekibini, özellikle yüklenici firma Rönesans grubunu mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Tabii bu arada Rönesans firmasına özellikle şahsım, milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim o da şudur, malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait.”



Sağlık turizmi



“Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastaneler vatandaşlarla birlikte şifayı Türkiye’de arayan herkese hizmet verecek. Geçen yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inanıyorum... Muhalefetin adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü alt yapılarıyla ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi gördük. Amerika bile çözemedi işi. Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik. Madem ki bizde var göndeririz dedik. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortası sistemini Türkiye’de kurmanın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı... Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Zira şu an itibarıyla 190’ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90’ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.”



“Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortası’nı incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ülkemizi ziyaret ediyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“İnşallah salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem Genel Sağlık Sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir” - “İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye’yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız... Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye’yi bırakmakta kararlıyız. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.”



Fotoğraflar: Ünal Çam