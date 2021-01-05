‘Sahada olun, halka ekonomiyi anlatın’

‘Vatandaş seçim diyor’

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda “İddiayı duyduğum andan itibaren bu işin üstüne gidilsin dedim. Birileri ısrarla ‘Kemal Bey bu konularda konuşmadı’ diyor. Benim açık ifadelerim ortadayken nasıl bu kadar kolay yalan atabiliyorlar, hayret ediyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. CHP liderinin, erken seçim tartışmalarına ilişkin ise “Bizim erken seçime zorlamamız yok ama vatandaşın erken seçim talebi var. Vatandaş ekonominin kötü gidişinin sorumlusunun tek adam rejimi olduğunun farkında. Zaten vatandaş meselenin sistem sorunu olduğunu görüyor” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomi konuşmaya, işsizlik konuşmaya, zam konuşmaya devam. Milletvekilleri sahada olsun. Ekonomiye, işsizliğe vurgu yapılsın” talimatını verdiği öğrenildi.

‘SMA’lılara sahip çıkın’

Kılıçdaroğlu’nun SMA hastası çocukların aileleri için ise “Bu aileler çok zor durumdalar. Onlara karşı böyle sert cümleler kurulması doğru değil. Bu konuda Meclis’i çalıştırın. Kanun teklifleri verilsin. Bu çocuklara sahip çıkın” dediği belirtildi. CHP’li eski bakan Fikri Sağlar’ın “Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz” şeklindeki sözü de gündeme geldi. MYK üyeleri, “Fikri Bey partiden atılmıştı. Siyaset ne acayip şey, siz Sağlar’ı affettiren kişisiniz. O da ‘benden kurtulmak istiyor’ diyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun da ‘ne yapacaksın’ der gibi ellerini açtığı ve gülümsemekle yetindiği belirtildi.

Demokrat Parti’nin Millet İttifakı’ndan ayrılacağı’ iddiasına ilişkin ise Kılıçdaroğlu’nun “Gültekin Bey ile geçen hafta birlikteydik. Pek çok konuda çok paralel düşünüyoruz” dediği öğrenildi.

‘BU ORAN KUL HAKKI YEMENİN DANİSKASI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

ZAM TEPKİSİ: Türk Lirası’nın kur sepeti karşısında yüzde 24 değer kaybettiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunun yüzde 27 büyüdüğü; para arzının yüzde 37 genişlediği bir yılda; enflasyonun yüzde 14.6’da kaldığına inanmak çok zor. TÜİK’in rakamlarıyla bile dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasına girdik. Şimdi çıkmışlar memura ve memur emeklisine vere vere yüzde 7,36 zam verecekler. İşçi ve esnaf emeklilerine verdikleri zam ise sadece yüzde 8,36. Bu kul hakkı yemenin daniskasıdır. 2020 için açıklanan enflasyonla, OVP’nin yüzde 10,5’lik enflasyon tahmini de çökmüş oldu.

HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞIYIZ: (İlker Başbuğ’un açıklamalarına ilişkin soru üzerine) Biz CHP olarak askeri ve sivil her türlü darbeye karşıyız. Bunun imasını dahi kabul etmemiz mümkün değildir.-ANKARA Milliyet