26.01.2021 - 07:00 |
‘Sahada olun’ talimatı
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın sorunlarını Meclis’te dile getireceğiz” dedi.
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara
Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün milletvekilleri sahada olacak. Milletin derdini dinleyin. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların çözümünü anlatın. Milletin derdini TBMM’ye taşıyın, gündeme getirin. Vatandaşın sorunlarını Meclis’te dile getirin” talimatını verdiği öğrenildi. Toplantıda aşı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun da, “Sıram gelince aşı olacağım” dediği belirtildi. MYK toplantısından sonra bir araştırma enstitüsü tarafından ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ konusunda zoom bağlantısı üzerinden brifing verildi. ‘Türkiye için yeni bir hükümet sistemi’ çalışması konusunda sunum yapıldı. MYK üyeleri de merak edilenlerle ilgili sorularını yöneltti.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.