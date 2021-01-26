‘Sahada olun’ talimatı

Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün milletvekilleri sahada olacak. Milletin derdini dinleyin. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların çözümünü anlatın. Milletin derdini TBMM’ye taşıyın, gündeme getirin. Vatandaşın sorunlarını Meclis’te dile getirin” talimatını verdiği öğrenildi. Toplantıda aşı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun da, “Sıram gelince aşı olacağım” dediği belirtildi. MYK toplantısından sonra bir araştırma enstitüsü tarafından ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ konusunda zoom bağlantısı üzerinden brifing verildi. ‘Türkiye için yeni bir hükümet sistemi’ çalışması konusunda sunum yapıldı. MYK üyeleri de merak edilenlerle ilgili sorularını yöneltti.