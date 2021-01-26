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26.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şahin, yeniden RTÜK Başkanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Şahin, yeniden RTÜK Başkanı

 

Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle dün Üst Kurul’da başkanlık ve başkan vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Şahin, RTÜK Başkanlığı’na yeniden seçildi. 6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul’da başkan vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliğine, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi. Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

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