'Şahlanış dönemine giriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgının ortaya çıkardığı değişim süreciyle dünyayla birlikte Türkiye de yeni bir döneme giriyor. Ülkemiz yatırımın, üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp, şahlanış dönemine giriyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen TOBB Ekonomi Şurası’nda konuştu. Ekonomi, sanayi ve ticaretin bir gönül ve adanmışlık işi olduğunu dile getiren Erdoğan, “Biz kendisi de esnaflık yapmış, ticaretten gelen bir siyasetçi olarak daima girişimcilerimizle sanayicilerimizle ticaret erbabımızla esnafımızla sanatkarımızla bir arada olduk. TOBB genel kurullarına, şuralarına katılmaya özel önem verdik. Ülkemizin asırlık rüyası olan yerli otomobil için babayiğit aradığında hemen sizler çıkıp, bu işe talip oldunuz. Adım adım Türkiye’nin Otomobili projesini hayata geçirdiniz” dedi.



Araç değiştirilmeli



Yatırımcıların önünü açmak için gerçekleştirdikleri reformlara değinen Erdoğan, “Ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak birden yükselterek 190 ülke arasında 33’üncü sıraya yerleştirdik” diye konuştu. Salgının ortaya çıkardığı değişim süreciyle dünyayla birlikte Türkiye’nin de yeni bir döneme girdiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemiz yatırımın, üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları bu yeni dönemin hazırlıklarıdır. Türkiye’nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş yönetim olarak önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de bizim görevimiz. Temelini attığımız, kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp, artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz.”











İş dünyası istikrarlı kur istiyor

Ekonomi şurasında iş insanları da taleplerini dile getirdi. Üretim bölgelerini temsilen seçilen 20 iş insanı özetle şu taleplerde bulundu:



Yapısal reformlar devam etmeli.

İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükü azaltılmalı.

KDV alacakları ödenmeli.

Tıbbi cihaz sektörünün alacakları ödenmeli, sektörden feragat istenmemeli.

Döviz kuru istikrarlı ve öngörülebilir olmalı.

Dövizin yükselmesine bağlı olarak özellikle tarımda girdi maliyetleri çok arttı. Bu konuya çözüm bulunmalı.

Enerji maliyetleri çok yüksek seyrediyor. Üreticiye bu anlamda destek verilmeli.

E-haciz uygulamaları firmaları zora sokuyor. Bu konuda adım atılmalı.

Salgın nedeniyle ciro kaybına uğrayan işletmelere destek verilmeli.

Uzun vadeli finansman imkanları artırılmalı.

Sürdürülebilirlik kriterleri ön plana çıkarılmalı.

‘Yatırımcıyı yüksek faize ezdirmemeliyiz’

Yüksek faizin iş dünyasına etkilerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



“Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan sizler, sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. İhracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.”



Sanayici ve iş adamlarıyla yaptığı sohbetlerde yüksek faizin işleri nasıl batırdığını anlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu söyleyen insanlara zulmetmek yar mıdır? İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Bundan sonra da sizlerin azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

‘Gayretinizi artırın, üretime, yatırıma odaklanmalıyız'

Erdoğan, yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana, özellikle nakit akışından teşviklere kadar iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çok sayıda destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:



“Bugüne kadar uygulanmış en büyük kredi paketleri, kredi garanti fonu kefaretleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Salgından olumsuz etkilenen onlarca sektörde vergi ve primleri 6 ay erteledik. Birikmiş kamu alacaklarına uzun vadeli yapılandırma yaptık. Bununla ilgili kanun Meclisimiz tarafından kabul edildi. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliğiyle bu sıkıntılı dönemi de tıpkı öncekiler gibi geride bırakıp, inşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız. Sizlerden müteşebbisimizin, üreticimizin yanında bir Cumhurbaşkanına ve yönetime sahip olduğunuzu asla unutmayıp, gayretinizi artırmanızı, azminizi güçlendirmenizi istiyorum.”

‘Hedef bir an önce tek haneli enflasyon’

Türkiye’nin üretim, istihdam, ihracat ve büyümede olumlu yönde ayrışacağını dile getiren Erdoğan şunları söyledi: “Eylül verileriyle üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız kesinleşti. Yılı da pozitif bir büyümeyle bitireceğimize inanıyorum. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak. Mali disiplini koruyarak, kamu finansman kalitesini artırarak, yapısal ve mikro reformları hayata geçirerek, değişim çizgimizden sapmayarak büyüme ve istihdam odaklı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde çözeceğiz.”



Erdoğan, salgının önüne geçmek için alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarının altını çizerek, “Devlet olarak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak bu sıkıntıları azaltmanın gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz” dedi.

‘Reformlar kamu-özel diyaloğu ile olmalı’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salgının etkisiyle küresel değer zincirlerinin kısalacağını ve Türkiye’ye iş ve yatırım talebinin artacağını belirterek, “Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi harekete geçmemiz ve hazırlanmamız gerekiyor. Hem salgın sonrası döneme hazır olmamızı sağlayacak, hem de yatırımcılara güven verecek bir program tasarlamalıyız” dedi.



Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği demeçlerle olumlu bir ortam oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



“Kurumsal yapının ve hukuk sisteminin güçlendirileceğine, reformlara hız verileceğine yönelik verdiğiniz mesajlar, iş dünyasında gayet olumlu karşılandı. Yatırımcı dostu, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla, Türk lirasının destekleneceğine yönelik açıklamanız da ayrıca önemli. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarla Türkiye, tempolu büyüme sürecini yeniden yakalayabilecektir.”



Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında ön koşulun “istikrar, güven ve geleceğe dair belirsizliklerin azalması” olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bu anlamda fiyat istikrarının önemini vurgulayarak, “Fiyatların ve kurların devamlı arttığı bir ortam, iş yapma iştahını azaltmakta, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir” dedi.



Hisarcıklıoğlu, yeni bir yapısal reform hamlesinin küresel rekabette Türkiye’yi öne çıkaracağını belirterek, mevzuata ilişkin reformlarda kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması ve istişarenin güçlendirilmesinin çok faydalı olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, AB ile ilişkilerde pozitif gündeme dönülmesinde fayda gördüklerine de sözlerine ekledi.