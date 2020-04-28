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28.04.2020 - 14:58 | | DHA

Sahte seyahat izin belgesi ile yolculuk yapan 10 kiÅŸi polis denetiminde yakalandÄ±

Son dakika gelen bilgilere gÃ¶re; Ä°stanbulâ€™da corona virÃ¼s ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda getirilen seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± engelini sahte belgeyle aÅŸmak isteyen 10 kiÅŸi daha yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Esenler OtogarÄ±â€™ndan kiÅŸi baÅŸÄ± 200â€™er lira para Ã¶deyerek aldÄ±klarÄ± sahte izin belgeleriyle Ä°stanbul-Kocaeli sÄ±nÄ±rÄ±nda bir minibÃ¼s iÃ§erisinde yakalanan ve sahte belgeden iÅŸlem yapÄ±lan 10 kiÅŸiyle birlikte son bir hafta iÃ§erisinde yurt genelinde benzer belgelerle yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 126â€™ya Ã§Ä±ktÄ± Â  Â

Sahte seyahat izin belgesi ile yolculuk yapan 10 kiÅŸi polis denetiminde yakalandÄ±
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Tuzla Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince Covid-19 tedbirleri ile ilgili yapÄ±lan denetimler kapsamÄ±nda, 27 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ gece saat 23.40 sÄ±ralarÄ±nda TEM E-80 karayolu Tuzla-Kocaeli OrhanlÄ± GiÅŸeler yol ayrÄ±mÄ±ndaki kontrol noktasÄ±nda bir minibÃ¼s durdurulup iÃ§erisindeki yolcular kontrol edildi. YapÄ±lan kontrolde araÃ§ iÃ§erisinde yer alan 10 ÅŸahsÄ±n, sahte izin belgeleri ile il dÄ±ÅŸÄ±na yolculuk etmek istedikleri tespit edilip gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek sorguya alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n ifadeleri ve yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan ÅŸahÄ±slarÄ±n sahte izin belgelerini Esenler OtogarÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ± 200 TL olmak Ã¼zere toplam toplam 2.bin TL Ã¶deyerek bir seyahat firmasÄ±ndan aldÄ±klarÄ± tespit edildi. Resmi belgede sahtecilik suÃ§undan haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan ÅŸahÄ±slar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken iÃ§lerinde 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼nde bulunan 2â€™sine 1593 sayÄ±lÄ± HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanununun 282. maddesine gÃ¶re biner lira para cezasÄ± iÅŸlemi uygulandÄ±.

Yine Ä°stanbulâ€™dan, geÃ§tiÄŸimiz hafta otobÃ¼sle AÄŸrÄ±â€™ya giden 26 kiÅŸi otobÃ¼s biletiyle birlikte aldÄ±klarÄ± sahte seyahat izin belgeleriyle yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸrÄ± BÃ¶lge Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince tespit edilen sahte belgelerin Ä°stanbul Esenler OtogarÄ±â€™nda bir seyahat firmasÄ± tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilince ÅŸirketin adresine 3 gÃ¼n Ã¶nce operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸti. Sahibi ile Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketten sahte izin belgelerinin Ã¶nce 100â€™er liraya 5 yolcuya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan yine AÄŸrÄ±â€™ya giden bir baÅŸka otobÃ¼ste bulunan 21 yolcuya ise 600â€™er liraya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ ve belgeleri satÄ±n alan yolculara resmi belgede sahtecilikten iÅŸlem ile Kabahatler Kanunu gereÄŸi 392â€™ÅŸer lira para cezasÄ± kesilmiÅŸti.

Ä°stanbul merkezli 36 sahte seyahat izin belgesinin ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± denetlemelerin yurt genelinde yapÄ±lanlarÄ±n da ise Erzurum dikkat Ã§ekti. Erzurumâ€™da da sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 90 kiÅŸiye geÃ§tiÄŸimiz hafta cezai iÅŸlem uygulandÄ±. Kentin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda denetim yapan polis ekipleri, 90 kiÅŸinin seyahat izin belgelerinin sahte olduÄŸunu tespit etti. Resmi belgede sahtecilikten adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lan 90 kiÅŸiye 3 bin 150â€™ÅŸer lira olmak Ã¼zere toplam 283 bin 500 lira idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

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