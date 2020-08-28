‘Salgın 30 Ağustos için mi geçerli?’

Üsküdar’da esnafı ziyaret eden Akşener ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Pandemi öncesinde ve sonrasındaki satış durumlarını öğrenen Akşener, kendilerine katkıda bulunmak için alışveriş de yaptı.

Türkiye’de siyasi rekabet kalmadığını, değerler üzerinden iki kutuplu bir Türkiye yaratıldığını söyleyen Akşener, uzun süredir esnafın sorunları üzerine yoğunlaştığını, esnafın sorunlarının tavan yaptığını belirtti.

‘Kutuplaştırma aracı’

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: “30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığından, Meclis’te grubu olan siyasi partilere davetiye geldi. 10.45’te Anıtkabir’de 30 Ağustos’ta anma ve kutlama olacak. Diğer yerlerle ilgili yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı. Ama Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. Valilikler bunu organize etsin. İş yasak boyutuna gittiği zaman o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz. Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum ben de... Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli.”