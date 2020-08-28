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HaberlerSiyaset Haberleri ‘Salgın 30 Ağustos için mi geçerli?’
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28.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

‘Salgın 30 Ağustos için mi geçerli?’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  30 Ağustos kutlamalarının yasaklanmasını doğru bulmadığını belirterek, “Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil de sadece 30 Ağustos için mi geçerli?” dedi.

‘Salgın 30 Ağustos için mi geçerli?’

 

Üsküdar’da esnafı ziyaret eden Akşener ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Pandemi öncesinde ve sonrasındaki satış durumlarını öğrenen Akşener, kendilerine katkıda bulunmak için alışveriş de yaptı.

Türkiye’de siyasi rekabet kalmadığını, değerler üzerinden iki kutuplu bir Türkiye yaratıldığını söyleyen Akşener, uzun süredir esnafın sorunları üzerine yoğunlaştığını, esnafın sorunlarının tavan yaptığını belirtti.

‘Kutuplaştırma aracı’

Esnaf ziyaretinin ardından  gazetecilere açıklamada bulunan Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: “30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığından, Meclis’te grubu  olan siyasi partilere davetiye geldi. 10.45’te Anıtkabir’de 30 Ağustos’ta anma ve kutlama olacak. Diğer yerlerle ilgili yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar  birbirinden ayrılamaz. Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı. Ama Ayasofya  meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. Valilikler bunu organize etsin. İş yasak boyutuna gittiği zaman o insanları birbirinin  karşısına dikiyorsunuz. Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum ben de... Salgının gerekçe  gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos  için salgın geçerli.”

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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