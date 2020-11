‘Salgın sürecinde makyajları aktı’

Hastanenin 102’si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 486 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Hastane sağlık turizminde de bölgemizin cazibe merkezi haline gelecektir” dedi. Büyük devletin zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlet olduğunu belirten Erdoğan, “Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını bu açıdan bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.



Gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkânı bulmuştur. Salgın sürecinde adeta ‘Takke düştü, kel göründü.’ misali yüzlerdeki makyajlar akmış, hakikatler ortaya dökülmüştür” dedi. Türkiye’nin çok ciddi bir sağlık ordusu olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:









“Bu sağlık ordumuzla da bu süreç içerisinde çok ciddi bir savaş verildi. Sağlık ordumuzun içerisinde tabii ölenlerimiz, şehitlerimiz oldu. Allah onlara da rahmet eylesin. İnşallah mekanları da cennet olsun. Onlar da yılma-dan, usanmadan bütün bu enfeksiyonla mücadele ettiler. Çekinmediler ve bu mücadeleyi, bu savaşı açık ve net verdiler, hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil. Bu mesleğin zaten güzelliği, cazibesi burada. İnanıyorum ki sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz, terbiyesiz bazı saldırılar, bunların bir defa kadr-ü kıymet bilmeyişlerinin bir alameti farikasıdır. Onlar da bedellerini zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir.”



‘Körü körüne muhalefet hastalığı eksilmedi’



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Şentop, Türkiye’nin son 20 yılda her alanda çok büyük mesafeler kat ettiğini, çok ve büyük, devasa eserler kazandığını kaydetti.



Türkiye’nin tesirlere açık bir ülke iken müessir bir ülke haline geldiğini aktaran Şentop, “Bütün bunlar kendiliğinden, kendi kendine olmadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük gayretlerle, büyük emeklerle, ter dökerek, yılmadan, azimle kararlılıkla gerçekleşti. Bugünün Türkiyesi artık çeyrek asır öncesinin Türkiyesi değildir. Ancak ülkemizde bazı çevrelerde geçmişten günümüze süregelen, yeni, iyi ve güzel olana karşı körü körüne muhalefet etme hastalığı da hiç eksilmedi; her yenilik, her güzellik, her faydalı eser karşısında yeniden nüksetti.” diye konuştu.

‘Hastanelerimizin yükü yer yer artıyor’



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İsmail Fehmi Cumalıoğlu olarak açıklanan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son günlerde riskin gittikçe arttığına işaret eden Bakan Koca, şöyle devam etti: “Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz. Bu durum hastanelerimizin yükünü yer yer artırmaktadır. Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”





DİJİTAL ALTYAPI TURKCELL’E EMANET



Türkiye’nin sağlık alanında dijital dönüşümüne öncülük eden Turkcell, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin altyapısını uçtan uca dijitalleştirdi. Yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi’nin (HBYS) kullanılmaya başlandığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, dijital altyapısını Turkcell’in sağladığı yedinci şehir hastanesi oldu.