‘Salgınla mücadelede ciddiyet artmalı’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs vaka sayılarında çelişkiler olduğunu, yeni bir veri akış stratejisi oluşturulması gerektiğini söyledi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklama yapan Öztrak, salgınla ilgili açıklanan verilerin bir kısmı artık açıklanmazken, verilerde matematikle açıklamakta güçlük çekilen bazı hususlar olduğunu savundu. Öztrak, şunları söyledi:

‘Kış ne yapacağız?’

“Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayıları nedense artık açıklanmıyor. Eylülün ilk günlerinde Sayın Bakan, ‘Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68’ demişti. O günlerde ağır hasta sayımız ise 1.076 idi. Bugün ağır hasta sayımız 1.456. Ve Sağlık Bakanı ‘Yoğun bakımda doluluk oranımız yüzde 66’ diyor. Çok kısa sürede ağır hasta sayısı yüzde 35 artarken, yoğun bakım doluluk oranımız nasıl düşüyor?

Yine bu yüzde 66 doluluk oranı, sadece yetişkin yoğun bakım yatak sayılarını mı kapsıyor? Yoksa yeni doğan yoğun bakım yatak sayıları da bu hesaba dâhil ediliyor mu? Türkiye’de yoğun bakım yatak sayılarının yaklaşık üçte biri yeni doğan bebekler için. Salgınla mücadelede, yeni doğan yoğun bakım odaları kullanılamayacağına göre, mevcut doluluk oranlarıyla kış aylarında ne yapacağız? Bu ve buna benzer soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Tavsiyemiz yeni bir veri akış stratejisi oluşturulmasıdır. Bu verilerin bilimsel çalışmalara ve kamuoyu denetimine açık olmasıdır.”

CHP Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin “CHP, Enis Berberoğlu’nun durumuna ilişkin hangi adımları atacak?” sorusuna, “Bugün gelinen noktanın en önemli sorunlarından biri Mustafa Şentop. Bu nedenle kendisinden, bu konuyu düzeltmesi için önerilerimizi kendisine vermek amacıyla toplantı talep ettik. Yarın(bugün) saat 14.00’te üç arkadaşımız kendisine gidecekler. Beklentimiz milletvekilimizin, vekilliğinin bir an önce iade edilmek suretiyle bu milli irade gasbının önüne geçilmesidir” karşılığını verdi.