MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı
ABONE OL
20.01.2021 - 07:00 |

Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri Hasan Aydın, “İttifakımız halkla, milletle” diyerek ittifaklara kapıyı kapattı.

Sarıgül ittifaklara kapıyı kapattı
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

 

Mustafa Sarıgül liderliğindeki TDP’nde 50 il başkanı atandı. 1 Mart’ta ilçe kongreleri başlayacak partinin büyük kurultayının da Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sahaya inen ve il il dolaşan Sarıgül de, 20 Ocak’ta Balıkesir’de, 28 Ocak tarihinde de Giresun’da olacak.

Bu süreçte Milliyet’e konuşan Genel Sekreter Aydın, siyasetin gündemindeki ittifak ve 3. yol tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bizim ittifakımız halkla, milletle” diyen Aydın, şöyle konuştu:

“Ayakta duramadıkları için ittifak yapıyorlar. Bizim ittifakımız halkımızla, milletimizle. Bu ittifaklar başarılı olmuş olsaydı zaten bize gerek yoktu. Dolayısıyla bizim iki başarısızdan birini tercih etmek gibi bir saçmalık içine girmemize gerek yok. İktidar perişan, muhalefetin dermanı yok. Birbirlerine dayanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler bunlar?”

    Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

    Firariydi! FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

    Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

    Sıradaki Haber