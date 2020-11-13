Sarıgül parti kuruluşunu öne çekti

Daha önce partinin tabelasını 4 Ocak’ta asacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından takvimin öne alınması kararlaştırıldı. Adı, Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak parti TDH kısaltmasını kullanacak. Genel merkez binası Beysukent’te bulunacak partinin kuruluş sloganı “Çare değişim, çare Sarıgül” olacak. Edinilen bilgiye göre; Sarıgül kurmaylarıyla çarşamba günü bir araya gelecek ve partinin yol haritasını belirlemek için adeta “TDH inzivasına” çekilecek. Toplantıda bundan sonra izlenecek strateji masaya yatırılacak. TDH, siyasi arenaya giriş konusunda da iddialı. TDH kurmayları, oy oranları için “asgari yüzde 6.5 ile başlarız” ifadelerini kullanıyor.