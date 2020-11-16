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16.11.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Sarıgül yarın ilk adımı atıyor

Daha önce CHP ve DSP’de siyaset yapan, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yarın A Takımı’yla birlikte  partisinin kuruluşunu ilan edecek.

Sarıgül yarın ilk adımı atıyor
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi Partisi kurucularıyla Ankara’da Marriott Otel’de bir araya gelecek. Bir gün sürmesi planlanan toplantıya yaklaşık 40 kişinin katılacağı ifade ediliyor. Sarıgül’ün A Takımı’yla yapacağı toplantıda, TDH’nin yol haritası çizilecek. Sarıgül’e yakın bir kaynak toplantı konusunda “Partiyi kuruyoruz kararı çıkacak. Partinin kuruluşu ilan edilecek” ifadesini kullandı. Türkiye Değişim Hareketi Partisi TDH kısaltmasını kullanacak. Partinin 20 Aralık İnsani Dayanışma Günü’nde resmen kurması bekleniyor.

Sarıgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize umut, dertlere derman olmaya geliyoruz. Aynı heyecanla yola çıktık. Yarınlar, dünden daha güzel olacak... Türkiye Değişim Hareketi yüreklere umut, memlekete ışık olmak için geliyor...” ifadelerini kullandı.

 

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