'Seçim yasasıyla niye uğraşıyorlar?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar Seçim Kanunu’yla oynamaya başladıysa zaten gidicidir” dedi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde, “Cumhur İttifakı’nın olası seçim yasası değişikliklerine dair siyasi değerlendirme” başlığı yer aldı. Toplantıda MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP’ye yönelik sözlerini hatırlattı.

Fezleke tutumu

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Gündemi değiştirmek istiyorlar. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Biz kimsenin ailesiyle uğraşmıyoruz. 128 milyar doların ne olduğunu soruyoruz. Beş soru sordum. Bunun cevabını vermiyorlar. Bundan kaçarak, bana hakaret ederek, meseleyi çarpıtarak bir yere varamazlar” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, “Bir iktidar Seçim Yasası’yla niye uğraşır, vaziyet iyi değil. İktidar Seçim Kanunu’yla oynamaya başladıysa zaten gidicidir. İktidarda kalabilmek için seçim yasalarıyla oynamaya başladılarsa. Zaten giden iktidarlar bunu yapar” değerlendirmesinde bulunduğu de belirtildi.

Kılıçdaroğlu, HDP’li vekillerin fezlekeleriyle ilgili de, “Önce fezlekeler bir gelsin. Nedir, ne değildir, içeriği nedir, bunu görmek lazım” ifadelerini kullandı. CHP, HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri konusunda bir tutum belirlemedi, ancak MYK’da bu konuda bilgi verildi. Edinilen bilgiye göre, fezlekeler Meclis’e geldiğinde ve Karma Komisyona havale edildiğinde detayıyla incelenecek. CHP, fezlekelerin içeriğine, neden geldiğine ve gerekçelerine bakacak, tek tek değerlendirecek. MYK’da fezlekeler konusunda şu değerlendirme yapıldı: “Biz insan hakları, demokrasi ve özgürlükler açısından bakıyoruz. Milletvekilinin hakkı ve hukuku açısından bakıyoruz. Hiçbir siyasi parti ayırımı yapmadan bütün meseleyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Fezlekeleri gördükten sonra daha net bir açıklama yapılabilir.” MYK’da, Diyarbakır ili Kayapınar, Lice ve Çınar ilçelerine atama yapıldı. Diyarbakır’da yeniden yapılandırma yapıldığı, aktif olmayan bazı ilçelerin aktif hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Öte yandan CHP Parti Meclisi (PM) 27 Şubat Cumartesi saat 11.00’de toplanacak. PM’de güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin sunum ve bilgilendirme yapılacak.

‘Devlet baki siz gidicisiniz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

SORUMLUSU KİM?: 16 insanımız şehit oldu. Bu katliamın faili, hain bölücü terör örgütüdür. Bunda kuşku yok. Ama başarısız rehine kurtarma operasyonunun sorumlusu kim? Biz, bu soruyu milletimiz adına, şehitlerimiz ve aileleri adına soruyoruz.

İÇERİĞİNE BAKILMALI: (HDP’li 9 milletvekili hakkındaki fezleke konusunda CHP’nin tavrı ne olacak sorusu üzerine) Fezlekelerin içeriği nedir, her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Ama biz hep şunu söylüyoruz, asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır. Devlet intikam duygularıyla yönetilmez.

HESAP SORULUR: Millete hizmetkâr olacağım derken, ‘Devlet benim’ diyerek, millete dikleniyorsunuz. Bu vesayet rejiminin tam da daniskasıdır. Devlet baki, siz gidicisiniz. Milletin vergileriyle yapılan her işten, harcayan herkesten hesap sorulur. Bu 128 milyar doları yerine koymak, yıllarımızı alacak. Aylardır soruyoruz; 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı? Cevaplamak yerine ‘ihanet’, ‘seviyesiz siyaset’ demiş. Seviyesiz siyaset, milletine hesap vermekten kaçan siyasettir.