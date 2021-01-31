Seçmene cevap vermek zorunda kalacağız

Akşener’in dün Halk TV yayınında sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

YARIN BAKACAĞIZ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti) CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 2017 referandumunda ‘Hayır’a çok sert çalıştı. O zaman İYİ Parti yok ama İYİ Parti’yi kuranlar hepsi ‘Hayır’a çalıştı. Sonra sonuç olarak aynı düzlemde buluşma gerçekleşti. Seçim geldi, ittifak kuruldu. Biz kendi aramızdaki istişareleri devam ettirdik. DEVA ve Gelecek partileri kuruldu, onlar da muhalif takımında yer aldılar yani ittifak kısmı hariç... Yarın ne olur ona bakacağız ama muhalefet takımında yer aldıkları için onlarla da istişareler zaman zaman belli konularda sürüyor.

TEPETAKLAK GİDİŞE ÖNLEM: Bir dönem Saadet Partisi mensuplarını çok pis, çok iğrenç kelimelerle suçladılar. Vatan haini, terörist oldular. Bu dil çok kolay politika yapmanızı sağlar fakat eroinman gibidir. Bu dil, sayın Erdoğan’ı ve iktidarını bitiriyor. Onun için sayın Asiltürk üzerinden bir özür ve sistemin içine alma harekâtı bu. Asiltürk’ün evine gitmek, tepetaklak gidişe alınan bir önlem.

TERS TEPER: (CHP’den üç vekilin istifası) Partileri çok ilzam ederek o konuda çok ağır sözler söyleyerek ayrılmalar, seçmeni karşısındakini haklı görme konusundan uzaklaştırır. Muhalif seçmenden bahsediyorum; bekler ki orada o mücadeleyi sürdüresiniz. İster bizden, ister CHP’den kopan arkadaşların tutumları, eylemleri, söylemleri önemli olacaktır. Kendilerine başarılar dilerim. Saray yapar, bu yapar, şu yapar... Bunların hepsi olur. Ama bunların hepsi sonra ters teper. Bizde de bazı hareketlenmeler oldu. Kimsenin yanına kar kalmıyor bu işler.

Muhalefeti tanzim etmeye çalışanlar

21 Haziran’da seçim bekliyorum. Benimki analiz, duyum değil. Bugünün şartlarında ittifaksız seçime girmek görülmüyor. Muhalefet partilerini tanzim etmeye çalışan, muhalefetin kanaat önderi gibi kendisini konumlandırmış insanlar var Türkiye’de. Bu insanlara yönelik her şeyin farkındayım, Gülhane parkındayım. “DP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti bir ittifak kuralım. CHP yalnız başına. HDP yalnız başına ya da ikisi beraber ittifak kuralım” diye, buraya doğru ittiren bir el var. “İYİ Parti yalnız gitmeli” diyen bir grup var. İYİ Parti tek başına girebilir ama bu sistemle girilecek seçime yani ittifaklar üzerinden girilecek. Bizim baraj problemimiz yok yalnız başına girebilecek bir siyasi partiyiz ama burada güç birleştirmesi ile alakalı bir mesele var. Bizim açımızdan tek başına girmekle ilgili herhangi bir korkumuz yok.