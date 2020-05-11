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11.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şehit anneleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla 2019’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın annesi Berrin Hayta ve 1993’te şehit olan Namık Ayhan Akbaba’nın annesi Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile cep telefonundan görüntülü görüşme yaptı.

Şehit anneleriyle görüştü

Kılıçdaroğlu, Berrin Hayta ile görüşmesinde evlat acısının en büyük acı olduğunu vurgulayarak, “O şehit sadece sizin değil, Türkiye’nin şehididir, onurudur, gururudur. Sizin acınız derindir ama şehit olması, bütün Türkiye’nin onu kucaklaması farklı bir şey... Ellerinizden öpüyorum, aileye saygılarımı iletiyorum. Allah sabır versin. Anneler Gününüzü yürekten kutluyorum” dedi. Şehit annesi Akbaba’nın da Anneler Günü’nü kutlayan Kılıçdaroğlu, çevresindeki bütün annelere selamlarını iletmesini istedi. Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Akbaba da, “Allah sizi kuru iftiralardan korusun” dedi.

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