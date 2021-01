Şehit Fethi Sekin törenlerle anıldı

Sekin için dün memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programına il protokolü tam kadro katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı. Vali Erkaya Yırık törende yaptığı konuşmada, Sekin’in gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü belirterek, “Bu milletin Fethi Sekinleri, Ömer Halisdemirleri bitmez” dedi. Fethi Sekin ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can için İzmir’de de tören düzenlendi. İzmir Adliyesi C Kapısı önündeki Şehit Polis Memuru Fethi Sekin anıtı önünde düzenlenen törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Anıta ve Fethi Sekin’in şehit düştüğü noktaya karanfiller bırakıldı.



Siyasilerden anma



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin için Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadesine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin’i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.