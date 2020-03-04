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04.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sekiz bakanla korona zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ana gündemi ile Sağlık Politikaları Kurulu’nu toplarken toplantıya sekiz bakanın katılması dikkat çekti.

Sekiz bakanla korona zirvesi

Erdoğan, dün Sağlık Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Koronavirüs ve bu virüsle mücadele süreci, önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirildiği toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Sağlık Politikaları Kurulu üyelerinin yanı sıra sekiz bakan da toplantıda hazır bulundu. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da katıldı.

Toplantıda korona virüs ile ilgili bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve mevcut durumla ilgili Sağlık Bakanı Koca bilgi verdi. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, özellikle Hac ve umre seyahatlerine yönelik alınabilecek önlemler, sınır kapılarında ve havaalanlarında alınacak önlemler ile okullardaki çalışmalar da toplantıda tüm detayları ile masaya yatırıldı. 

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