Selzede esnafa 50 bin lira hibe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’daki sel afetinden zarar gören ilçelerden Dereli’de halka hitap etti. Giresun’un 22 Ağustos günü 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldığını anımsatan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Erdoğan, “Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur” dedi.

36 ilden destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun felaket gününden beri ekibiyle çalışmaları koordine ettiğini, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı başta olmak üzere tüm ilgili bakanların kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, felakette şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halen 5 insanımız kayıp. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir” diye konuştu.

43 bina yıkıldı

Erdoğan, “Yol, su elektrik gibi temel alt yapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır. Halen 434 iş makinesiyle temizlik ve rüsubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina ağır hasar ve 492 hafif hasar almıştır” bilgilerini paylaştı. Daha sonra bu çalışmalara ilişkin görüntüler izletildi.

“AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73.5 milyon lira ödenek göndermiştir” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün (önceki) gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD’a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş, beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere, Halk Bankası’nın esnaflara kullandırdığı Hazine destekli kredilerin ödemeleri de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası esnaflarımız için çok önemli, tüm esnaflarımıza yapılan çalışmayla 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığıyla hibe olarak verilecektir. Yani bu ne demektir, TESKOMB bu parayı esnaf kardeşlerimin hesabına yatırıyor ve esnaf kardeşlerimiz de bütün ihtiyaçlarını vesaire bununla karşılama imkanını bulacak. Bunun ödemesi yok.”

FAİZSİZ KREDİ

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinin ayrıca devreye sokulduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Belediyelerin İlbank’a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir. Afetten zarar gören tüm belediyelere altyapı çalışmaları için İlbank tarafından 25 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapılmıştır. Balık yetiştiricilerimize 8 bin kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtılmıştır. ORKÖY destekleri kapsamında toplam 5 milyon liralık hibe verilecektir.”

‘Haydutluğa eyvallah etmeyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun’un Dereli ilçesinin ardından helikopterle Doğankent ilçesine geçti. Burada çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, Doğankent’e doğalgaz temin edileceğini ve ‘gün’ hastanesi inşası için de gerekli talimatları verdiğini belirtti. Bölgede selde hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, daha sonra Giresun Limanı’nda düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış törenine katıldı. Bu yıl denizlerden müjdeli haberler beklediklerini dile getiren Erdoğan, “Karadeniz’de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sularının sadece içinin değil altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Bu keşif, etrafı enerji kaynaklarıyla çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor, inşallah en kısa sürede Akdeniz’den de Karadeniz’deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz” dedi. “Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum, Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla ‘eyvallah’ etmeyiz. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız” diyen Erdoğan, bu meselede sadece rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın değil 83 milyonun tüm fertlerinin yanlarında durduğuna dikkati çekti. Erdoğan, “Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye’ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum” dedi. - AA