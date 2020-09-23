‘Şentop, Berberoğlu’nu davet etmeli’

Görüşme sonrası Altay, “AYM’nin yazacağı gerekçe ‘Bundan sonra ne olacak?’ sorusu için tarihi ve büyük bir öneme sahip. Aynı şekilde AYM’nin hak ihlâli saydığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği kararını nasıl ve ne kadar hızlı değerlendireceği de çok önemli. Bundan sonra ne olacağı ve sürecin şeffaflaşması açısından gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz” diye konuştu. Altay, şunları kaydetti: “İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Geçmişte böyle usul ihdası konusunda ilkler yaşanmıştır. Burada nasıl bir usul ihdas edileceği konusunda öncelikle anayasanın 153. maddesinin son fıkrasının hepimiz için yol gösterici olması gerekir. Bu çerçevede Berberoğlu’nun Meclis’te hak ettiği görevine tekrar başlaması lazım. En makul olanı TBMM Başkanı Sayın Şentop’un Berberoğlu’nu göreve davet etmesidir. Diğer bir usul ise AYM’nin gerekçeli kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla daha önce Meclis’te okunan kararın kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tespitidir.”