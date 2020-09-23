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23.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Şentop, Berberoğlu’nu davet etmeli’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında hak ihlâli kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumunu görüşmek için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti.

‘Şentop, Berberoğlu’nu davet etmeli’

Görüşme sonrası Altay, “AYM’nin yazacağı gerekçe ‘Bundan sonra ne olacak?’ sorusu için tarihi ve büyük bir öneme sahip. Aynı şekilde AYM’nin hak ihlâli saydığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği kararını nasıl ve ne kadar hızlı değerlendireceği de çok önemli. Bundan sonra ne olacağı ve sürecin şeffaflaşması açısından gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz” diye konuştu. Altay, şunları kaydetti: “İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Geçmişte böyle usul ihdası konusunda ilkler yaşanmıştır. Burada nasıl bir usul ihdas edileceği konusunda öncelikle anayasanın 153. maddesinin son fıkrasının hepimiz için yol gösterici olması gerekir. Bu çerçevede Berberoğlu’nun Meclis’te hak ettiği görevine tekrar başlaması lazım. En makul olanı TBMM Başkanı Sayın Şentop’un Berberoğlu’nu göreve davet etmesidir. Diğer bir usul ise AYM’nin gerekçeli kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla daha önce Meclis’te okunan kararın kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tespitidir.”

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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