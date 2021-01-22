'Sistem eleştirileri bilgi fukaralığıdır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bugün, ‘bu ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetmesin de kim yönetirse yönetsin’, ‘Türkiye ekonomik veya başka bakımlardan zarara uğrasın, batsın da millet belki bize bir şeyler verebilir’ diye bekleyen bir ihanet zihniyeti içerisinde olan insanlar var” dedi.

Şentop, Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından TBMM Şeref Salonu’nda düzenlenen “1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı” sempozyumunun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geçmişte uygulanan hükümet sistemleriyle karıştırıldığını gazetelerde bu yönde yazılar yazıldığını belirten Şentop, “Bir kişinin bu kadar büyük bir bilgi fukaralığıyla bir şeyler yazıyor olabilmesi hakikatten büyük bir cesaret. Maalesef Türkiye’de her malın alıcısı var. Eski bir tabir, kelimelerin mazur görülmesini isterim; ‘topal atın kör alıcısı olur’ derler” ifadelerini kullandı. Şentop, bazılarının daha da ileri gidip, “parti üyesi olan Cumhurbaşkanı olursa, böyle sistem olmaz” dediğini anlattı.

Vitesli benzetme

Manuel ve otomatik vitesli araçların bulunduğuna dikkati çeken Şentop, manuel vitese alışkın olanların otomatik vitesli araçlara geçtiğinde ilk olarak debriyaj aradığını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün parlamenter sistem mülahazalarıyla ona dair tanımlamalar ve kriterler içinde yeni sistemi, başkanlık sistemini anlamaya çalışanların temel sorunu bu. Dolayısıyla başkanlık sisteminde parlamenter sistemin unsurlarını ve tanımlarını aramak yanlış. Burada kafa karıştırıcı husus Cumhurbaşkanı kelimesinin, önceki hükümet sisteminde de şimdikinde de aynen kullanılmış olması. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı, o sistemin ölçüleriyle eşittir sadece Cumhurbaşkanı’ydı. Ondan ayrı olarak başbakan, bakanlar kurulu vardı. Yeni sistemde adı yine cumhurbaşkanı ama bu Cumhurbaşkanı önceki sisteme göre eşittir Cumhurbaşkanı artı Başbakan artı Bakanlar Kurulu’dur. Sistem değerlendirmelerini yaparken bu tür ayrıntıları bilmeyen insanların, ‘ben arabada debriyaj ararım, debriyaj olmayan arabaya araba demem’ diyebilir ama çok itibar edeceğimiz bir fikir değil.”

Yazıcı: ‘Temsilde adalet’ pekişecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu’nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Yazıcı, ‘seçim barajı’ tartışmaları için ise “Barajın yükseltilmesinden yana tutum içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar. AK Parti, ‘temsilde adalet’ ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır” dedi.