Sivas’ta 101. yıl kutlamaları

TBMM Başkanvekili Celal Adan “Yüzyıl önce ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen millet, teslim olmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından devraldığımız binlerce yıllık kutlu Türk devletine halel gelmeyecek ve gelecek nesillere emanet salimen aktarılacaktır” dedi. İlk olarak TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Kongre Müzesi’nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi’nin temsili olarak canlandırılmasını izledi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve il protokolü katıldı. Adan, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ise 101 sene önce bugün, milletin istiklali ve istikbali için bir haykırış yükseldiğini belirtti. Adan, Sivas Kongresi’nin, şanlı tarihin parıldayan mücevherlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Fakat onun ışıltısı, gelip geçici bir yıldız parlaklığı değildir. Bu tarihi hadisenin ışığı, halen yolumuzu aydınlatmaktadır” dedi. - AA

‘VATANA EL UZATANLAR HÜSRANA UĞRAYACAK’

Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü vesilesiyle siyasiler mesaj yayımladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır.”

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 101 yıl sonra dış güçlerin vatan toprakları ve denizleri üzerindeki emellerinin sürüyor olması Sevr ruhunun açık göstergesidir. Bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kongre azalarını rahmet ve minnetle anıyorum.

- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimizin bağrından çıkan Kuvayi Milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği #SivasKongresi101Yaşında. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.